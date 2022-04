Viene chiamata anche frutto della passione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Viene chiamata anche frutto della passione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MARACUJA

Significato/Curiosita : Viene chiamata anche frutto della passione

Significati di frutto della passione, vedi frutto della passione (disambigua). la physalis peruviana (l.) è una pianta arbustiva della famiglia delle...

Alternativa, granadiglia o maracuja (afi: /mara'kuja/ o /mara'kua/, nome femminile; dal nome brasiliano, maschile, maracujá), dal tupí mara kuya, o dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 aprile 2022

Altre definizioni con viene; chiamata; anche; frutto; della; passione; viene dopo l inverno; Isola caraibica da cui proviene Ricky Martin; viene assunto contro un veleno; viene letto in chiesa; E chiamata anche leone marino; La Ryan del film Avviso di chiamata ; Così è anche chiamata una pillola o compressa; Così è anche chiamata la tracina; Il lupo conosciuto anche come licantropo; Il lavoratore detto anche tuta blu; Bianche o ingenue; Quella... nouveau è detta anche liberty; frutto simile alla ciliegia; Privare della scorza un frutto o un ortaggio; Il frutto del rovo; Il frutto dalla buccia molto scivolosa; La scienza della traiettoria dei proiettili; Fiore regalato per la festa della donna; L osso della coscia; Lo è il marito per il padre della moglie; Sono gialle quelle della Guardia di Finanza; Sostenere con passione un atleta; Mossi da compassione ; Il compianto narratore di passione d amore; Si immerge per passione ; Cerca nelle Definizioni