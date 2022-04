Venne sconfitto da Narsete presso Gualdo Tadino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Venne sconfitto da Narsete presso Gualdo Tadino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TOTILA

Significato/Curiosita : Venne sconfitto da narsete presso gualdo tadino

La resa. gli eserciti di totila e narsete si scontrarono in campo aperto nella battaglia di tagina (gualdo tadino), detta dei busta gallorum: dopo un'accesissima...

Liberare roma e un secondo assedio di totila nel maggio dello stesso anno non ebbe successo. nell'autunno del 549 totila pose sotto assedio roma per la terza... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 aprile 2022

