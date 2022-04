Veicolo da lavoro usato in agricoltura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Veicolo da lavoro usato in agricoltura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TRATTORE

Significato/Curiosita : Veicolo da lavoro usato in agricoltura

Successivamente i trattori a testacalda, i trattori diesel fino ad arrivare ai trattori di oggi (trattore gommato e trattore a cingoli). le prime macchine semoventi... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 aprile 2022

Altre definizioni con veicolo; lavoro; usato; agricoltura; Un veicolo dell esercito; Un veicolo cittadino; Un veicolo che non inquina; Un qualsiasi veicolo ; lavoro d archeologia; Compagno di lavoro ; Le scrive il precedente datore di lavoro ; Di lavoro produce i suoni che ascoltiamo nei film; Vaso a due manici molto usato nell antichità; Legnetto cilindrico usato per fare buche; Trambusto causato da una notizia scioccante; Un liquore usato per fare molti cocktail; L agricoltura più naturale; L agricoltura senza la chimica; Aggettivo di una mosca dannosa in agricoltura ; Così è chiamato il settore dell agricoltura ;