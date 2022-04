Tipo di pasta a forma di molla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tipo di pasta a forma di molla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FUSILLI

Significato/Curiosita : Tipo di pasta a forma di molla

tipo di pasta, specificatamente maccheroni a forma di tubo elicoidale. sono conosciuti anche con altri nomi, tra cui amori, spirali o tortiglione. di...

Volevano gustare fusilli perfetti, si convocavano donne specializzate in quest’arte e se ne ammirava la veloce manualità.[senza fonte] i fusilli sono presenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 aprile 2022

