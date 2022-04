Sostanza proteica che nuoce ai celiaci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sostanza proteica che nuoce ai celiaci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GLUTINE

Significato/Curiosita : Sostanza proteica che nuoce ai celiaci

Minima di glutine secco è del 7% e generalmente a parità di altri fattori (umidità, colore, ceneri...), maggiore è il contenuto di glutine migliore è... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 aprile 2022

