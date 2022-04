Il senso che permette di avvertire gli odori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il senso che permette di avvertire gli odori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : OLFATTO

Significato/Curiosita : Il senso che permette di avvertire gli odori

Processo di riconoscimento degli odori è la conformazione del suo naso (il tartufo o rinario) e soprattutto la potente mucosa interna, in grado di distinguere...

Citazioni sull'olfatto wikizionario contiene il lemma di dizionario «olfatto» wikimedia commons contiene immagini o altri file sull'olfatto (en) olfatto, su... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 aprile 2022

Altre definizioni con senso; permette; avvertire; odori; senso di piacere; Il senso del sapore; Che risponde al comune senso del pudore; Privo di buon senso , sventato; permette di fotografare soggetti molto distanti; permette di filtrare sabbia o farina; Quello di Mary Poppins le permette di volare; permette di ascoltare musica in macchina; avvertire con l orecchio; Si grida per avvertire ; avvertire qualcuno di un pericolo: mettere in __; avvertire un sentimento; I pomodori in lattina; Il re ostrogoto dopo Teodori co; Provincia pugliese grande produttrice di pomodori ; Si dice di odori che... resistono; Cerca nelle Definizioni