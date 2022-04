Segno d interpunzione che indica pausa breve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Segno d interpunzione che indica pausa breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VIRGOLA

Significato/Curiosita : Segno d interpunzione che indica pausa breve

Il punto fermo (o brevemente punto) è il segno di interpunzione che indica nel discorso la pausa più lunga, pari solo a quella del punto interrogativo...

Norme che regolano l'uso della virgola sono piuttosto complesse, ma possono essere riassunte in alcuni punti. la virgola è usata: per dividere gli elementi... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 aprile 2022

Altre definizioni con segno; interpunzione; indica; pausa; breve; segno di sottrazione; Capacità di essere rilevanti, di lasciare il segno ; Disegno fatto con un filo; Trasferisce un assegno ; L interpunzione di breve pausa; I segni di interpunzione di una spiegazione; Segnali indica tori; Il verbo indica nte un azione che si ripete; L accento indica to da A; indica la potenza della lente di un occhiale; pausa , interruzione; La pausa ritmica nei versi; Fare una pausa ; Un piccolo segno che indica una breve pausa ; Morfismo in breve ; Egregio in breve ; Il più breve commento; Un breve esempio; Cerca nelle Definizioni