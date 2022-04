Secondo la leggenda disegnò il cerchio perfetto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Secondo la leggenda disegnò il cerchio perfetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GIOTTO

Significato/Curiosita : Secondo la leggenda disegno il cerchio perfetto

Divisibile per il numero dei suoi divisori. è il più piccolo numero semi-perfetto, cioè uguale alla somma di alcuni suoi divisori. per la sua qualità matematica...

Stai cercando altri significati, vedi giotto (disambigua). giotto di bondone, conosciuto semplicemente come giotto (colle di vespignano-vicchio, 1267 circa... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 aprile 2022

Altre definizioni con secondo; leggenda; disegnò; cerchio; perfetto; secondo i miti greci vi risiedevano gli dei; Rappresenta il principio dell ordine cosmico secondo Platone; Tutto ciò che esiste in assoluto secondo i filosofi; La secondo genita di Cliff e Claire Robinson in tv; Il leggenda rio eroe romano che impedì da solo, agli etruschi di Porsenna, di passare il ponte Sublicio; Professione di Sinbad nella leggenda persiana; Il leggenda rio Paese dell oro; leggenda con fatti soprannaturali; La stilista francese che disegnò elegantissimi tailleur; Michelangelo disegnò quella di San Pietro; Rietveld: disegnò la sedia rosso-blu; La sarta che disegnò elegantissimi tailleurs; Cartello bianco con cerchio rosso: divieto di __; Gioco di bambini che cantano danzando in cerchio ; Rapporto fra circonferenza e diametro del cerchio ; Un cerchio ... a cui ci si associa; È perfetto quello di chi coglie il momento; Lo spacca chi arriva in perfetto orario; Sono... all’imperfetto ; E' considerato il numero perfetto ; Cerca nelle Definizioni