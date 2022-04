La scienza della traiettoria dei proiettili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La scienza della traiettoria dei proiettili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BALISTICA

Significato/Curiosita : La scienza della traiettoria dei proiettili

Stato proiettato verso un bersaglio. il ramo della fisica che studia la traiettoria dei proiettili è la balistica. questo termine viene impiegato nella...

Funzione e diventa oggetto di studio della balistica vera e propria allorché il motore smette di funzionare. la balistica è così importante per lo studio del... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 aprile 2022

