Il Rossi campione italiano del motociclismo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Rossi campione italiano del motociclismo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : VALENTINO

Valentino rossi (urbino, 16 febbraio 1979) è un pilota motociclistico, pilota automobilistico e dirigente sportivo italiano. tra i piloti più titolati del motociclismo...

valentino – nome proprio di persona italiano maschile valentino – film di antonio borghesi del 1958 valentino – film di ken russell del 1977

