Il più famoso Yuri russo, primo uomo nello spazio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il più famoso Yuri russo, primo uomo nello spazio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GAGARIN

Significato/Curiosita : Il piu famoso yuri russo, primo uomo nello spazio

Indian springs diamond crash) e il sovietico yuri gagarin, il primo uomo a raggiungere lo spazio, che incontrò la morte nello schianto del suo aereo mig-15...

Jurij alekseevic gagarin (in russo: ; klušino, 9 marzo 1934 – kiržac, 27 marzo 1968) è stato un cosmonauta, aviatore e politico... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 aprile 2022

