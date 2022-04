Più del comune, meno della regione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Più del comune, meno della regione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PROVINCIA

Significato/Curiosita : Piu del comune, meno della regione

1946 con l'abolizione della provincia di aosta, è la regione più piccola d'italia con 3 263 km² di superficie e anche quella meno popolata con 124 089...

Landkreis della germania. il termine trae origine dal latino provincia, provinciae. le province nell'antica roma erano infatti i territori conquistati, sottoposti... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 aprile 2022

