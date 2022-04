Pista per ciclisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pista per ciclisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : VELODROMO

Significato/Curiosita : Pista per ciclisti

Individuale due ciclisti competono su una distanza fissata partendo da fermi da due punti degli opposti rettilinei della pista. vince il ciclista che riesce...

Un velodromo è un impianto sportivo atto ad ospitare competizioni ciclistiche, in particolare gare di ciclismo su pista. la pista del velodromo è lunga... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 aprile 2022

Altre definizioni con pista; ciclisti; Corre solo in pista ; pista da corse dei cani; I metri di 15 giri di pista , in atletica; Nata a Cles il 22 luglio 1999, la ciclista italiana ha vinto loro nella corsa a eliminazione dei campionati del mondo su pista dello scorso anno; È stato un asso tra i motociclisti ; Premio in secondi dato alle tappe ciclisti che; Casa motociclisti ca americana: __ Davidson; Lo gridano gli sportivi per incitare i ciclisti ; Cerca nelle Definizioni