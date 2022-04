Paese baltico con Tallinn capitale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Paese baltico con Tallinn capitale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ESTONIA

Significato/Curiosita : Paese baltico con tallinn capitale

Del paese ed affacciata sul mar baltico, è divisa da 80 chilometri in linea d'aria di mare da helsinki, quest'ultima situata più a nord. tallinn, inoltre...

vedi estonia (disambigua). coordinate: 59°n 26°e / 59°n 26°e59; 26 l'estonia (in lingua estone: eesti), ufficialmente repubblica d'estonia (in lingua... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 aprile 2022

