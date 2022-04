L osso della coscia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L osso della coscia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FEMORE

Significato/Curiosita : L osso della coscia

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi coscia (disambigua). la coscia è il tratto dell'arto inferiore compreso tra l'anca e il ginocchio...

Disambiguazione – se stai cercando il segmento della zampa del ragno, vedi femore (ragno). il femore è un osso dell'arto inferiore, situato nella coscia, che costituisce... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 aprile 2022

Altre definizioni con osso; della; coscia; Posso no essere da sole o da vista; Grosso mammifero fossile affine all elefante; Posso no causare l affondamento di una nave; Li ospitava il Walhalla e si... posso no premiare con medaglie; La scienza della traiettoria dei proiettili; Fiore regalato per la festa della donna; Lo è il marito per il padre della moglie; Sono gialle quelle della Guardia di Finanza; Osso della coscia ; Il grande osso nella coscia dell uomo; Muscolo della coscia ; Fa dolere la coscia ; Cerca nelle Definizioni