Il nome popolare del Lunedì dell Angelo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il nome popolare del Lunedì dell Angelo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PASQUETTA

Significato/Curiosita : Il nome popolare del lunedi dell angelo

Cercando altri significati, vedi lunedì (disambigua). lunedì è il giorno della settimana tra la domenica e il martedì. il nome viene dal latino lunae dies...

Il lunedì dell'angelo (detto anche lunedì di pasqua, informalmente pasquetta, o lunedì in albis) è il giorno dopo la domenica di pasqua e in alcuni paesi... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 aprile 2022

Altre definizioni con nome; popolare; lunedì; dell; angelo; Il nome di battesimo del pugile Muhammad Ali; Fenome no culturale ispirato da Petrarca; Santo che diede il nome a un alfabeto; Il nome di Verne; Un popolare cantante inglese; __ Pivetti, popolare attrice; Quella popolare siede in Corte d Assise; Il popolare Clint; La domenica vista il lunedì ; Così è detto il lunedì dell Angelo; lunedì nel datario | Venerdì 26 novembre 2021; lunedì nel datario | Venerdì 26 novembre 2021; La scienza dell a traiettoria dei proiettili; Furono teatro dell o storico sacrificio di Leonida; L insieme dell e ossa; Fiore regalato per la festa dell a donna; L osso dell a coscia; Ipocriti del Vangelo ; Lo è L angelo in un classico film di Buñuel; È celebre quella scolpita da Michelangelo ; Segue la Pasqua: __ dell angelo ; Cerca nelle Definizioni