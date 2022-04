Mammifero maculato dal collo molto lungo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mammifero maculato dal collo molto lungo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GIRAFFA

Significato/Curiosita : Mammifero maculato dal collo molto lungo

Iene striate che maculate sono riuscite ad uccidere dei cani con un singolo morso al collo senza lacerare la pelle. la iena maculata è famosa per la forza...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi giraffa (disambigua). la giraffa (giraffa brisson, 1762) è un genere di mammifero artiodattilo africano... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 aprile 2022

Altre definizioni con mammifero; maculato; collo; molto; lungo; Grosso mammifero fossile affine all elefante; mammifero di fiume e lago dalle zampe corte; Un grosso mammifero tra i ghiacci; Un mammifero australiano; Carnivoro africano dal pelame maculato ; L’arlecchino ha il pelo maculato ; Un cucciolo di un felino maculato ; Ha il mantello maculato ; Maglia a collo alto; L osso che va dal ginocchio al collo del piede; Ha il collo e la caviglia; collo cata a grande distanza; Vaso a due manici molto usato nell antichità; Uccello tropicale dal becco molto grande; Ne ha molto il ricco; Permette di fotografare soggetti molto distanti; lungo bastone utile per spingere barche su fiumi; Come l anno... più lungo ; È collegata a Bruxelles da un lungo canale; Passeggia sul lungo tevere; Cerca nelle Definizioni