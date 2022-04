Il lavoratore detto anche tuta blu - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il lavoratore detto anche "tuta blu". Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OPERAIO

Significato/Curiosita : Il lavoratore detto anche tuta blu

Comportare un rischio maggiore per il lavoratore; tener conto delle esigenze ergonomiche e della salute del lavoratore. uno dei problemi maggiori è stabilire...

Alcuni canti degli operai wikiquote contiene citazioni sugli operai wikimedia commons contiene immagini o altri file su operaio operaio, in dizionario di...

