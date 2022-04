L insieme delle ossa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L insieme delle ossa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SCHELETRO

Significato/Curiosita : L insieme delle ossa

Un insieme di ossa e tessuto cartilagineo che sostiene il corpo umano. alla nascita lo scheletro umano presenta circa 270 ossa, da adulti le ossa si riducono...

Forma la gran parte dello scheletro di un bambino e, con la crescita, viene sostituita in gran parte dal tessuto osseo. lo scheletro costituisce la struttura...

