Insaccato che si consuma cotto a Capodanno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Insaccato che si consuma cotto a Capodanno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : COTECHINO

Significato/Curiosita : Insaccato che si consuma cotto a capodanno

Tipico dolce natalizio a forma cilindrica il cui impasto è arricchito con uvetta e canditi mentre il secondo invece si consuma generalmente durante periodo...

