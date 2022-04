Impianti per ritrasmettere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Impianti per ritrasmettere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : RIPETITORI

Significato/Curiosita : Impianti per ritrasmettere

Giradischi. anche la puntina, tecnicamente detta fonorilevatore, può ritrasmettere all'impianto acustico il suono riprodotto dal medesimo. la puntina è sensibile...

i ripetitori telefonici erano il primo tipo di ripetitore ed erano alcune delle prime applicazioni di amplificazione. lo sviluppo di ripetitori telefonici... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 aprile 2022

