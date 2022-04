Hanno lenti e montature - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Hanno lenti e montature. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OCCHIALI

Significato/Curiosita : Hanno lenti e montature

Telescopi si dividono in due categorie principali: montature altazimutali e montature equatoriali. è la montatura più semplice da costruire, costituita dal moto...

Sul corsaro musulmano noto in occidente come occhialì ovvero occhiali, vedi uluç alì pascià. gli occhiali sono delle protesi esterne da vista, composte... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 aprile 2022

