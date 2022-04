Fenomeno culturale ispirato da Petrarca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fenomeno culturale ispirato da Petrarca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : UMANESIMO

Significato/Curiosita : Fenomeno culturale ispirato da petrarca

Straordinaria intensità: lapo da castiglionchio donò a petrarca la institutio oratoria di quintiliano, mentre petrarca in seguito invierà loro la pro...

Stai cercando la filosofia etico-razionale moderna, vedi umanesimo (filosofia). l'umanesimo fu un movimento culturale, ispirato da francesco petrarca... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 aprile 2022

