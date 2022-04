Si effettua prima di un operazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si effettua prima di un operazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ANESTESIA

Significato/Curiosita : Si effettua prima di un operazione

E di 15 velivoli) e britanniche (sottomarino nucleare triumph) nel mediterraneo (nomi in codice: operazione odyssey dawn per quella usa e operazione ellamy...

Nervoso (anestesia tronculare o plessica), oppure a livello midollare (anestesia subaracnoidea) o perimidollare (anestesia epidurale). con l'anestesia loco-regionale... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 aprile 2022

