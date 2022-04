Disco di carne bovina servito dentro un panino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Disco di carne bovina servito dentro un panino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : HAMBURGER

Significato/Curiosita : Disco di carne bovina servito dentro un panino

Fettine. la carne così preparata viene servita all'interno di panini e piadine o collocata su un piatto. tradizionalmente per il panino si usa il pane...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi hamburger (disambigua). l'hamburger (in italiano anche detto svizzera o medaglione) è una polpetta... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 aprile 2022

