Chi pratica uno sport - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : ATLETA

Significato/Curiosita : Chi pratica uno sport

Caso si parla di sport professionistico. lo sport è innanzitutto un'attività ricreativa per chi lo pratica, ma può esserlo anche per chi assiste all'evento...

Cercando lo sportivo che pratica l'atletica leggera, vedi atleta (atletica leggera). l'atleta è la persona che pratica - con finalità amatoriali oppure... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 aprile 2022

