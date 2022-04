Aprì un vaso proibito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aprì un vaso proibito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PANDORA

Significato/Curiosita : Apri un vaso proibito

Pura curiosità aprì il vaso donatole da zeus, adempiendo così al piano del re degli dei. egli, infatti, aveva chiuso all'interno del vaso tutti i mali che...

– se stai cercando altri significati, vedi pandora (disambigua). pandora (dal greco antico pada, pandra, a sua volta da p, pâs, «tutto» e d,... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 aprile 2022

Altre definizioni con aprì; vaso; proibito; La legge romana che aprì alla plebe il pontificato; vaso a due manici molto usato nell antichità; vaso sferico in vetro trasparente per pesci; Vegetale da casa, in vaso ; Pervaso da preoccupazione o molto impaziente; proibito in centro; Una sostanza il cui uso è proibito nello sport; Romanzo di Grazia Deledda che ispirò il flm proibito ; È... proibito in centro; Cerca nelle Definizioni