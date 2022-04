Un volto dipinto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un volto dipinto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RITRATTO

Significato/Curiosita : Un volto dipinto

Versioni. consiste in un panno, presumibilmente di lino, in origine possesso di santa veronica, nel quale è impresso un volto che si ritiene essere quello...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ritratto (disambigua). il ritratto è in generale ogni rappresentazione di una persona secondo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

Altre definizioni con volto; dipinto; Lo chef Ramsay volto televisivo; Violaceo in volto ; Lo si assegna perché venga svolto ; Le fattezze del volto ; Il mercato di Palermo in un famoso dipinto di Guttuso; dipinto di una persona in posa; Un dipinto sopra l altare; Un dipinto di Botticelli; Cerca nelle Definizioni