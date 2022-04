Vanno dimostrate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vanno dimostrate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : IPOTESI

Significato/Curiosita : Vanno dimostrate

Citazioni di o su ipotesi wikizionario contiene il lemma di dizionario «ipotesi» wikimedia commons contiene immagini o altri file su ipotesi ipotesi, in dizionario... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

