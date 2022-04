Si usano per scrivere in russo e in bulgaro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usano per scrivere in russo e in bulgaro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 18 lettere : CARATTERI CIRILLICI

Significato/Curiosita : Si usano per scrivere in russo e in bulgaro

Lingua bulgara o bulgaro (in bulgaro: - balgarski ezik; afi: 'blgrski 'zik) è una lingua slava meridionale parlata principalmente in bulgaria...

Più conservativi, i caratteri cirillici moderni sono per buona parte simili ai caratteri latini. i caratteri cirillici maiuscoli e minuscoli non sono... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

