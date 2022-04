Uno sport praticato al mare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno sport praticato al mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SURF

Significato/Curiosita : Uno sport praticato al mare

La pesca sportiva è uno sport che può essere praticato sia in corsi d'acqua dolce che in mare. è molto diffusa in diverse regioni italiane attraverso...

Significati, vedi surf (disambigua). il surf o surf da onda è uno sport acquatico che consiste nel "cavalcare" le onde utilizzando una tavola da surf. la tecnica... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

Altre definizioni con sport; praticato; mare; sport su ghiaccio o su prato; Veloce mezzo di trasport o con motore a reazione; Nave che trasport a frutti in caschi; Uno sport che è un misto di calcio e rugby; Sport praticato sulla neve o in acqua; Sport praticato da atleti alti; Uno sport praticato a cavallo; Bullismo praticato nei confronti delle nuove leve; Bracci protesi in mare ; Il mare che bagna Crotone; Sono da bagno oppure da mare ; La stazione... al mare ; Cerca nelle Definizioni