Trattato che si firma al termine di un conflitto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trattato che si firma al termine di un conflitto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DI PACE

Significato/Curiosita : Trattato che si firma al termine di un conflitto

trattato di aquisgrana del 1748 (detto anche trattato di aquisgrana o trattato di aachen) fu firmato ad aquisgrana il 18 ottobre 1748, al termine di negoziati...

Contesti), caratterizzata dalla presenza di condivisa armonia e contemporanea assenza di tensioni e conflitti. la pace che si instaura tra due nazioni in seguito... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

Altre definizioni con trattato; firma; termine; conflitto; Chi l ha Scritto: Alexis o il trattato della lotta vana; Un trattato diplomatico; Convalida d un trattato ; La città olandese di un trattato UE; La firma di un VIP; Quello di Maastricht fu firma to da 12 paesi; Un quadro senza la firma dell autore; Lo firma il golfista a fine gara; termine abbreviato per serie TV divertente ing; termine abbreviato per serie tv commedia ing; Pancia... con un breve termine ; Porre termine ; Un tono che cerca il conflitto verbale; Affiancate in un conflitto ; Si affrontano durante una sfida o un conflitto ; Lo è il conflitto che coinvolge i due popoli di uno stesso territorio; Cerca nelle Definizioni