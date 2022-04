Lo è un timbro di voce tonante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è un timbro di voce tonante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : STENTOREO

Significato/Curiosita : Lo e un timbro di voce tonante

Quarant'anni, è apparso in più di 170 pellicole. dotato di un inconfondibile timbro vocale, profondo e incisivo, fu anche un apprezzato e prolifico doppiatore...

Muezzin della storia islamica fu bilal, un liberto abissino dalla voce stentorea, affrancato da abu bakr che lo strappò alle torture del suo padrone indispettito... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

