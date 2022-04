Storica casa editrice di narrativa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Storica casa editrice di narrativa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : EINAUDI

Significato/Curiosita : Storica casa editrice di narrativa

Prevalentemente di romanzi storici, intimisti, gialli. newton compton: storica casa editrice romana che comprende un vasto catalogo di narrativa e di classici...

La giulio einaudi editore, nota anche più semplicemente come einaudi, è una casa editrice italiana fondata nel 1933. fu fondata a torino il 15 novembre... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

Altre definizioni con storica; casa; editrice; narrativa; storica regione compresa tra l Arno e il Tevere; Epoca storica ; La provincia storica della Francia con Arras; Commemorazione storica ; Ex casa discografica; Copre la casa ; Si attraversa per entrare in una casa o un negozio; Una casa con giardino; Casa editrice della collana I Libri della Spiga; L Arnoldo che fondò una notissima casa editrice ; Un importante Casa editrice ; Un importante Casa editrice torinese; La trama narrativa d un film; La Maraini della narrativa ; La Romano della narrativa ; La nota Seidel della narrativa ; Cerca nelle Definizioni