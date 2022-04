Stato dell India che ha per capitale Lucknow - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stato dell India che ha per capitale Lucknow. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : UTTAR PRADEDESH

Significato/Curiosita : Stato dell india che ha per capitale lucknow

Quando lucknow divenne la loro capitale. la città divenne la capitale culturale dell'intera india settentrionale e i suoi nawwab, presto ricordati per il...

