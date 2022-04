Lo Stato dell India che ha per capitale Dispur - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo Stato dell India che ha per capitale Dispur. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ASSAM

Significato/Curiosita : Lo stato dell india che ha per capitale dispur

Suddivisioni dell'india. l'india è una federazione di stati con parlamenti e governi autonomi. sono 28 stati e 8 territori, fra cui quello della capitale, delhi...

Disambiguazione – se stai cercando la varietà di tè, vedi assam (tè). l'assam (assamese: , hindi: , asam) è una regione storica, e attualmente anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

