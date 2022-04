Sport su ghiaccio o su prato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sport su ghiaccio o su prato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : HOCKEY

Significato/Curiosita : Sport su ghiaccio o su prato

L'hockey su prato è uno sport di squadra, variante della disciplina tradizionale. si disputa su campi in erba sintetica. le due squadre che si affrontano...

Il termine hockey fa riferimento a un tipo di sport nei quali due squadre competono cercando di spingere un disco o una palla nella porta avversaria, usando... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

