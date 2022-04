Sport all aria aperta simile alla corsa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sport all aria aperta simile alla corsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : JOGGING

Significato/Curiosita : Sport all aria aperta simile alla corsa

Prestazione. macro-famiglia: sport con immediato adeguamento posturale e/o del mezzo all'ambiente. famiglie: acqua aria terra neve/ghiaccio. ulteriori...

Il jogging (dal verbo inglese to jog, letteralmente «procedere a balzi»), detto anche (in italiano ma non in inglese) footing, è un passeggio in forma... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

