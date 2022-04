Spigoli rocciosi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spigoli rocciosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DIEDRI

Significato/Curiosita : Spigoli rocciosi

Una particolare forma di accumulo di sedimenti, costituito dai detriti rocciosi trasportati a valle o ai bordi dal lento, ma incessante moto di scivolamento...

diedro (o anche angolo diedro) – in geometria è lo spazio delimitato da due semipiani diedro – tipo di poliedro costituito da due facce poligonali che... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

Un corpo senza spigoli ; Solido senza spigoli ; Un solido senza spigoli ; Lo sono i profilati fatti apposta per gli spigoli ; Detriti rocciosi portati dai ghiacciai; Frammenti rocciosi usati per ricoprire strade; Estrazione di cilindri rocciosi per fini geologici; Scoscendimenti rocciosi ;