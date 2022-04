Sovrano dei Medi che distrusse Ninive - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sovrano dei Medi che distrusse Ninive. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CIASSARE

Significato/Curiosita : Sovrano dei medi che distrusse ninive

Cronaca della caduta di ninive). il seguente passo è relativo alla caduta di assur: due anni dopo lo stesso destino tocca a ninive: la cronaca prosegue e...

Con ciassare, alleandosi con lui e firmando un patto anti-assiro. questa alleanza fu formalizzata attraverso il matrimonio della figlia di ciassare, amytis... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

