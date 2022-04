Sono unità di misura per liquidi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono unità di misura per liquidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LITRI

Significato/Curiosita : Sono unita di misura per liquidi

Alcune unità di misura di capacità utilizzata generalmente per i liquidi. la pinta non fa parte del sistema internazionale di unità di misura, ma è tuttora...

Recipiente in plastica per la misurazione del volume con taratura in ml e in l (litri). informazioni generali grandezza volume simbolo l conversioni unità si... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

Altre definizioni con sono; unità; misura; liquidi; sono banditi nelle coltivazioni biologiche; sono privi di scheletro; Ci sono quelli di malacca; Possono causare l affondamento di una nave; Multiplo di un unità di misura di resistenza elettrica; unità di misura angolare; unità di misura dei campi; unità di misura della corrente elettrica; Multiplo di un unità di misura di resistenza elettrica; misura l acidità; I campi su cui si misura no gli atleti; misura to nello spendere; Né liquidi né gassosi; Contenitore allungato per liquidi e bevande; Recipiente di pelle per liquidi ; Fuoriuscite di liquidi ; Cerca nelle Definizioni