Somiglia al tennis, ma si pratica contro un muro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Somiglia al tennis, ma si pratica contro un muro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SQUASH

Significato/Curiosita : Somiglia al tennis, ma si pratica contro un muro

Lo squash è uno sport di racchetta, giocato da due (singolare) o quattro (doppio) giocatori in un campo rettangolare delimitato da quattro pareti con una... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

