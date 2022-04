Sedie per monarchi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sedie per monarchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TRONI

Significato/Curiosita : Sedie per monarchi

Il palazzo è utilizzato esclusivamente per le cerimonie, le conferenze e gli atti ufficiali, dato che i monarchi vivono nel palazzo della zarzuela, situato...

I troni (in ebraico ophanim, in greco thronoi), nella tradizione biblica, sono il terzo dei nove cori angelici. il loro nome deriva dai troni su cui siedono;... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

