Secrezione che raffredda la superficie cutanea - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : SUDORE

Secrezione che raffredda la superficie cutanea

Il sudore è un liquido ipotonico (ca. 110 mmol/l) secreto dalle ghiandole sudoripare della pelle. è composto di acqua, ioni (na+, k+, cl-), urea e immunoglobuline... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

