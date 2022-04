Relativo a una via come la A1 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativo a una via come la A1. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : AUTOSTRADALE

Significato/Curiosita : Relativo a una via come la a1

L'autostrada a1 milano-napoli, chiamata anche autostrada del sole o più brevemente autosole, è la più lunga autostrada italiana in esercizio. asse meridiano...

Rete autostradale italiana è la rete delle autostrade presenti nel territorio della repubblica italiana. al 31 dicembre 2019 la rete autostradale aveva... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

Altre definizioni con relativo; come; relativo alla Vergine; relativo ad un industria in cui non può mancare lo zucchero; relativo all Urss; relativo a volatili; Canta Gente come noi; Si fa come tentativo di approccio con fini galanti; C è chi la chiama cocome ro; come uno schiaffo ben assestato; Cerca nelle Definizioni