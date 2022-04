La regione dello spazio permeata dal vento solare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La regione dello spazio permeata dal vento solare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ELIOSFERA

Significato/Curiosita : La regione dello spazio permeata dal vento solare

Nello spazio sotto forma di radiazioni elettromagnetiche (radiazioni solari), flusso di particelle (vento solare) e neutrini. la radiazione solare, emessa...

Offerta dalle magnetosfere planetarie contro il vento solare. la parola "eliosfera" è stata probabilmente coniata da alexander j. dessier, a cui si attribuisce... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

