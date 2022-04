Quanti gli anni di chi può votare per la prima volta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quanti gli anni di chi può votare per la prima volta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DICIOTTO

Significato/Curiosita : Quanti gli anni di chi puo votare per la prima volta

Regime di estado novo, alle donne fu permesso di votare per la prima volta, ma solo se avevano un diploma di scuola superiore o universitario, mentre gli uomini...

Disambiguazione – "diciotto" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi 18 (disambigua). diciotto (cf. lingua latina duodeviginti, greco tadea)... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

