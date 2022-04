Il punteggio massimo al poker - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il punteggio massimo al poker. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SCALA REALE

Significato/Curiosita : Il punteggio massimo al poker

Del poker, tranne quella "all'italiana" (o "poker chiuso"), nella quale il colore vale più del full. ai fini della valutazione del punteggio vale il principio...

"all'italiana", in caso di pareggio la scala reale massima batte la media, la scala reale media batte la minima e la scala reale minima batte la massima. il poker... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

Altre definizioni con punteggio; massimo; poker; Il punteggio del golfista; punteggio ideale a blackjack; punteggio da videogames; Oltrepassare il punteggio massimo stabilito, come in alcuni giochi; Il massimo possibile; Lo scultore massimo esponente del Neoclassicismo; massimo , compianto attore; Il massimo del film Ricomincio da tre; Combinazione a poker ; Nel poker , puntare quanto l avversario; La freddezza mostrata dal poker ista che non batte ciqlio; Una voce del poker ista; Cerca nelle Definizioni