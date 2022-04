Un programma comico e un film di Woody Allen - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un programma comico e un film di Woody Allen. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ZELIG

Significato/Curiosita : Un programma comico e un film di woody allen

woody allen, pseudonimo di heywood allen (nato allan stewart königsberg; new york, 30 novembre 1935), è un regista, attore, sceneggiatore, comico, scrittore...

zelig è un programma televisivo italiano di genere comico, andato in onda su italia 1 dal 1997 al 2003 e su canale 5 dal 2003 al 2016 e nel 2021. la trasmissione... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

