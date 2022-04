Presa in giro scherzosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Presa in giro scherzosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BURLA

Significato/Curiosita : Presa in giro scherzosa

Aristofane. la satira si distingue dalla comicità e dallo sfottò (la presa in giro bonaria), nei quali l'autore non ricorda fatti rilevanti e non propone...

burla – città dell'india burla – comune della romania nel distretto di suceava burla – comune della russia nel territorio dell'altaj burla – fiume della... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

burla – città dell'india burla – comune della romania nel distretto di suceava burla – comune della russia nel territorio dell'altaj burla – fiume della... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

Altre definizioni con presa; giro; scherzosa; Storica regione compresa tra l Arno e il Tevere; presa da continue manie, indemoniata; Una presa sul televisore; Atteggiamento sprezzante di presa in giro; Inganno, raggiro ; Atteggiamento sprezzante di presa in giro ; Le fermate del giro d ltalia; Preso in giro , sbeffeggiato; Il declamatore fine, detto scherzosa mente; Provocare scherzosa mente su internet; scherzosa , faceta; Una parola scherzosa per indicare i bambini;